Мир утонет в нефтяной панике. Как Ормузский пролив стал оружием Ирана

Ормузский пролив стал геополитическим рычагом в руках Ирана. Через этот морской путь проходят танкеры, перевозящие до 20% мирового экспорта нефти и до 30% сжиженного природного газа. После ударов Израиля власти Ирана заговорили о перекрытии пролива. К чему это может привести — в материале 360.ru.

Где находится Ормузский пролив

Ормузский пролив располагается в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский и Оманский заливы. Оттуда суда выходят в Аравийское море. Пролив разделяет юго-восточное побережье Ирана и северное побережье Омана с небольшим участком Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на то, что северная часть Ормузского пролива частично проходит через территориальные воды Ирана особых прав на эту акваторию у страны нет.

Конвенция ООН по морскому праву предусматривает, что пролив открыт для судоходства. Иран, несмотря на то, что не ратифицировал этот документ, в мирные времена соблюдал его нормы и не мешал проходу танкеров. Самая узкая точка расположена на северо-востоке между иранским островом Ламбак и оманским архипелагом Ас-Салама. Ее ширина составляет всего 33–39 километров. Судоходные пути в обоих направления занимают две морские мили (3,7 километра). Чтобы корабли не сталкивались, между линиями прохода действует буферная зона такой же ширины.

Сколько раз Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив

Юридических прав на полное закрытие пролива у Ирана нет. Но страна способна в одностороннем порядке заблокировать движение судов.

В первой половине 80-х годов во время Ирано-иракской войны морские силы Корпуса стражей Исламской революции атаковали нефтяные танкеры, которые шли из Бахрейна в Ирак. Сам пролив при этом оставался открытым.

Фото: Shadati/XinHua / www.globallookpress.com

Впервые о перекрытии Ормуза Иран открыто пригрозил в 2011–2012 годах. Так власти отреагировали на усиление санкционного давления. Угрозы о блокировке судоходства участились с 2019 года, когда США вышли из ядерной сделки, и продолжились после убийства генерала Сулеймани в 2020 году. Иран снова начал разыгрывать свой главный козырь после авиаударов Израиля. О перекрытии Ормузского пролива заговорили депутаты парламента Исламской Республики из комитета по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари и Бенхам Саэиди.

Чем так важен Ормузский пролив и почему Иран его не закрывает

Закрытие Ормузского пролива — это ядерная опция в арсенале Ирана, которую он использует как инструмент сдерживания или давления. Сейчас это удары авиации Израиля, а раньше такая реакция была на действия США в регионе. Об этом 360.ru заявил финансист, практикующий инвестор и эксперт по защите капитала Иван Орлов. «Ормузский пролив — это бутылочное горлышко мировой энергетики и один из главных маршрутов экспорта нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Арабских Эмиратов и самого Ирана, а также сжиженного природного газа из Катара. Аналогичного по мощности маршрута нет», — пояснил он.

За сутки проходящие через пролив танкеры перевозят до 22 миллионов баррелей нефти. В случае блокировки быстро восстановить такие объемы невозможно.

Вероятность фактической блокировки пролива сейчас оценивается как умеренная на 30–40%, в случае продолжения эскалации где-то на 10–15%,. Ирану критически важно экспортировать нефть самому, поэтому перекрытие пролива ударит и по его экономике не меньше чем по другим. Иван Орлов Финансист, практикующий инвестор и эксперт по защите капитала

Он добавил, что США и их союзники уже заявили, что не допустят блокировки прохода судов. Это означает настоящую военную интервенцию, которую Иран, сейчас противостоящий Израилю, постарается избежать.

Но если не блокировка, то точечные удары по танкерам или запуск мин в акваторию вполне возможны. Этого достаточно, чтобы на мировых рынках началась паника.

Как закрытие Ормузского пролива повлияет на цены на нефть

Полное закрытие пролива приведет к моментальному скачку до 100 — 120 долларов за баррель стоимости нефти Brent в течение нескольких суток. При долгосрочной блокаде возможен рост до 150 долларов и выше, особенно если пострадают нефтяные терминалы или танкеры.

«Логистика разрушится, страховка на перевозке через канал вырастет в разы, что уже происходит. Страны-экспортеры не смогут быстро переориентироваться, ну и начнется истерика инвесторов», — заявил Орлов.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Биржевые игроки начнут массовую спекулятивную скупку нефтяных фьючерсов как страхового актива. Цена Brent останется в диапазоне 80-90 долларов за баррель, а любое новое обострение отразится на котировках.

Интересно Максимальная стоимость нефти в этом году составляла 83 доллара за баррель в январе. После вступления Дональда Трампа на пост президента США и развязанных им торговых войн стоимость биржевых фьючерсов плавно поползла вниз. Ускорение падению придало решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти к концу апреля стоимость барреля Brent опустилась до 60 долларов. Новый рост начался с середины мая на фоне появившихся слухов о подготовке Израилем ударов по Ирану. Тогда за баррель Brent давали 65 долларов. После начала обострения цена взлетела до 78, но на этой неделе снова началось падение до 71 доллара. Кроме перекрытия Ормузского пролива, главной угрозой рынку считаются удары по иранской инфраструктуре нефтедобычи, которую Израиль пока не трогал. Но если это произойдет, то суточные потери составят 1,75 миллиона баррелей. Компенсировать их никто не сможет, поэтому нефть подорожает. Максимальная стоимость нефти в этом году составляла 83 доллара за баррель в январе. После вступления Дональда Трампа на пост президента США и развязанных им торговых войн стоимость биржевых фьючерсов плавно поползла вниз. Ускорение падению придало решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти к концу апреля стоимость барреля Brent опустилась до 60 долларов. Новый рост начался с середины мая на фоне появившихся слухов о подготовке Израилем ударов по Ирану. Тогда за баррель Brent давали 65 долларов. После начала обострения цена взлетела до 78, но на этой неделе снова началось падение до 71 доллара. Кроме перекрытия Ормузского пролива, главной угрозой рынку считаются удары по иранской инфраструктуре нефтедобычи, которую Израиль пока не трогал. Но если это произойдет, то суточные потери составят 1,75 миллиона баррелей. Компенсировать их никто не сможет, поэтому нефть подорожает.

Как рост цен на нефть скажется на России

Россия — бенефициар высокого роста цен на нефть. Поэтому 100 долларов за баррель увеличит приток валюты в бюджет и улучшит платежный баланс, заявил Орлов. При этом финансист отметил, что в случае блокады Ормузского пролива есть минусы. Западные санкции сильно ограничили экспорт и сказались на логистике российской нефти через пути обходов, а фрахт и страховка танкеров из-за продолжительности прохода выросла, что съедает часть прибыли.

Напряженность в Персидском заливе повлечет за собой общее ужесточение санкционной политики, поэтому Россия в плюсе, но с оговорками. Рост цен на нефть станет кратковременным подарком, который может обернуться новыми ограничениями. Иван Орлов Финансист, практикующий инвестор и эксперт по защите капитала

Рост нефтяных цен укрепит рубль, особенно при сохранении бюджетного правила продаже валютной выручки. Но усиление санкций сделает стабилизацию рубля не очень долговременной, в дальнейшем курс российской валюты уйдет в диапазон 80–90 рублей за доллар без долгосрочной перспективы возвращения к росту.

Вероятные сценарии вокруг Ормузского пролива

Финансист Орлов по просьбе 360.ru рассмотрел несколько вероятных сценариев вокруг Ормузского пролива и поделился своими прогнозами. По его словам, шанс на сохранение угроз перекрытия без реальных действий со стороны Ирана находится на уровне 50%.

«В этом случае цена на нефть поднимется до 80–90 долларов за баррель. Курс доллара поднимется до 80–90 рублей», — заявил Орлов.

С вероятностью в 30% Иран пойдет на частичную блокаду танкеров. В этом случае цена на нефть поднимется до 95–110 долларов за баррель, а валютный курс вырастет до 85–88 рублей за доллар. Полное перекрытие Ормузского пролива возможно только при 15% вероятности. Но это означает рост цены на нефть до 120–150 долларов за баррель и сохранение курса доллара на отметке 80–85 рублей. Самая большая вероятность в 10% заключается в урегулировании и деэскалации. Это сохранит нефть на уровне в 70–80 долларов за баррель и повышение валютного курса до 85–95 рублей за доллар.