Ватикан из-за Зеленского нарушил протокол на похоронах папы римского

Ватикан решил изменить протокол на похоронах папы римского Франциска и посадил президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду. Об этом сообщила The Telegraph.

Согласно протоколу, мировых лидеров рассаживают в соответствии с названием стран на французском языке в алфавитном порядке. Однако украинского лидера и его супругу Елену Зеленскую пересадили в первый ряд. Они оказались рядом с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

В этом же ряду находился лидер Франции Эммануэль Макрон. Главу США Дональда Трампа вместе с первой леди Меланией посадили между президентами Финляндии Александром Стуббом и Эстонии Аларом Карисом.

Перед траурной мессой Зеленский и Трамп успели пообщаться в соборе Святого Петра. Их встреча длилась около 15 минут. По словам украинского лидера, он донес главе Белого дома позицию по прекращению огня без предварительных условий.