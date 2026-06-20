Сикорский: Польша должна участвовать в переговорах с Россией по Украине

Польша должна принимать участие в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«Мы соседи как Украины, так и России, а вы, Германия, нет», — подчеркнул польский министр.

Сикорский считает, что Польша заслуживает места за столом переговоров, так как несет определенные риски из-за военной поддержки Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на ошибку европейцев — говорить с позиции силы с Россией не получится. При этом он подчеркнул, что страна готова к открытому диалогу, но без выдвижения ультиматумов.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в Евросоюзе по какой-то причине видят себя в качестве посредника по урегулирования украинского кризиса, хотя это не так.