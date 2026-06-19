Европейцы заблуждаются, полагая, что с Россией можно разговаривать с позиции силы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка», — сказал он.

Песков предположил, что такое заблуждение проистекает из некомпетентности, дезинформированности или глупости. Если же в Европе действительно появятся силы, готовые вести переговоры без ультиматумов, Россия будет открыта к диалогу.

По словам официального представителя Кремля, необходимость контактов России и Европы обусловлена логикой здравого смысла. Президент Владимир Путин регулярно подчеркивал, что российская сторона открыта к контактам с европейцами.

Песков призвал Европу ознакомиться с истинным положением дел в украинском конфликте: республика в плачевном положении, ситуация на поле боя скоро обернется катастрофой для Киева. Он также назвал результаты ударов ВС России по военным объектам на Украине впечатляющими.