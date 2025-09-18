Польша нашла способ шантажировать Китай

Польша закрыла границу с Белоруссией, фактически остановив железнодорожный коридор, по которому ежегодно проходит грузооборот между Китаем и Евросоюзом на сумму около 25 миллиардов евро. Об этом сообщили польские власти, решение уже вызвало обеспокоенность в Пекине, заявили источники Politico .

Запрет польские власти изначально вводили только на время российско-белорусских учений «Запад-2025». Затем он стал бессрочным.

Варшава заявила, что движение возобновится лишь тогда, когда власти будут «на 100% уверены» в отсутствии угроз. Правительство Польши объяснило, что «логика торговли» уступает место «логике безопасности».

Последствия оказались масштабными. Решение затронуло торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и Евросоюзом.

Сейчас заблокированы все поставки, включая медикаменты и продукты. По данным отраслевых экспертов, около 10 тысяч белорусских водителей, работающих в польских транспортных фирмах, оказались без возможности вернуться домой или продолжить работу.

Проблема возникла всего через неделю после запуска первого грузового состава Варшава — Китай, который должен был закрепить роль Польши как главного хаба на маршруте. Теперь транспортные компании ищут обходные пути через Казахстан, Черное море и Южную Европу.

Китайский МИД уже призвал Польшу обеспечить стабильность цепочек поставок. Но прямых требований о скорейшем открытии границы Пекин пока не выдвинул.

В Politico полагают, что для Китая это удар прежде всего по западным провинциям, которые не имеют доступа к морским портам и зависят от железнодорожных поставок.

В то же время общий объем торговли пока не настолько велик, чтобы заставить Пекин менять курс в отношении Москвы или Минска.