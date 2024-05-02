Сийярто рассказал о планах НАТО собрать миллиарды долларов для Украины | 360°

Мир 02 мая 2024, 13:55 Сийярто рассказал о планах НАТО собрать миллиарды долларов для Украины МИД Венгрии: НАТО предложил собрать еще 100 млрд долларов для Украины Unsplash

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Государствам, входящим в Североатлантический альянс, предложили собрать деньги для нового фонда в поддержку Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует достать для ВСУ 100 миллиардов долларов на пять лет. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook*.

Он выступил против предложения Столтенберга и подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в сборе средств.

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«Сейчас НАТО хочет „закачать“ новые 100 миллиардов долларов в этот конфликт», — отметил Сийярто.

Министр добавил, что фонд будет рассчитываться на пять лет, а это указывает на планы блока НАТО и дальше затягивать конфликт. Сийярто заключил, что руководство Венгрии сделает все возможное, чтобы «остаться в стороне от этого безумия».

Ранее жители Польши провели протестные акции против втягивания страны в украинский конфликт. Митингующие потребовали прекратить направлять помощь ВСУ.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.