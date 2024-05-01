Жители Варшавы выступили против втягивания Польши в украинский конфликт | 360°

Мир 01 мая 2024, 17:40 Жители Варшавы выступили против втягивания Польши в украинский конфликт РИА «Новости»: в Польше начался марш против участия в конфликте на Украине IMAGO/Aleksander Kalka / Global Look Press

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Несколько сотен жителей Польши стали участниками шествия против вовлечения страны в боевые действия на Украине и поддержки ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акция прошла в Варшаве, организаторами мероприятия выступили несколько местных антивоенных движений. Митингующие запланировали пройти от креста Траугутта до памятника Юному повстанцу в Старом городе. Демонстранты во время шествия скандировали лозунги и требовали прекратить поставки оружия Украине.

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Один из организаторов марша Лешек Сыкульский рассказал, что многие жители выражают недовольство польской политикой.

«Мы не согласны с втягиванием нас в чужой [конфликт], не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», — подчеркнул он.

Ранее командование ВС Польши анонсировало масштабную переброску военной техники к российской границе. Военные колонны отправят в сторону Калининградской области для участия в маневрах НАТО Steadfast Defender 2024, сообщил RT.