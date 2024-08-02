Сигналов о скрытой разрядке нет. Что значит большой обмен заключенными 1 августа

Прошедший в аэропорту Анкары большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада не привязан к какому-либо событию и не несет скрытых сигналов о возможной разрядке. Сделка готовилась очень долго, и ее целью стало спасение россиян из тюрем стран НАТО. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что нельзя воспринимать прошедший обмен заключенными как событие одного дня. Операцию готовили очень долго. В списках присутствовали разные фамилии, которые менялись.

«Подобные переговоры иногда длятся годами. Но обычно Россия настаивала на равном обмене: один на один, два на два. В этом случае обмен неравноправный. Но эти моменты тоже обсуждались, как и конкретные фамилии по включениям рассматривали отдельно», — заявил Солонников.