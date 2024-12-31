Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
Си Цзиньпин сообщил о готовности поддерживать тесные контакты с Путиным
Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления межгосударственных связей. Его слова привело агентство «Синьхуа».
«Я готов продолжать поддерживать с господином президентом тесные контакты, твердо придерживаться основного направления сотрудничества Китая и России, продолжать укреплять отношения стран вечной добрососедской дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху», — заявил Цзиньпин.
Председатель КНР выразил готовность придавать импульс модернизации и развитию двух стран, способствовать повышению благосостояния народов КНР и России, вносить новый значительный вклад в укрепление правопорядка и международной справедливости.
Ранее Путин заявил о самом высоком уровне отношений России и Китая.