Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным

Си Цзиньпин сообщил о готовности поддерживать тесные контакты с Путиным

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления межгосударственных связей. Его слова привело агентство «Синьхуа» .

«Я готов продолжать поддерживать с господином президентом тесные контакты, твердо придерживаться основного направления сотрудничества Китая и России, продолжать укреплять отношения стран вечной добрососедской дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху», — заявил Цзиньпин.

Председатель КНР выразил готовность придавать импульс модернизации и развитию двух стран, способствовать повышению благосостояния народов КНР и России, вносить новый значительный вклад в укрепление правопорядка и международной справедливости.

Ранее Путин заявил о самом высоком уровне отношений России и Китая.