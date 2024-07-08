Си Цзиньпин высказался на встрече с Орбаном о ситуации на Украине

CCTV: премьер Венгрии Орбан сообщил Си Цзиньпину о визитах в Москву и Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал лидеру Китая Си Цзиньпину о своих визитах в Москву и Киев. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Переговоры прошли в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Стороны во время встречи уделили приоритетное внимание теме украинского кризиса.

«[Премьер Венгрии] Виктор Орбан проинформировал о своих недавних визитах на Украину и в Россию», — указали в издании.

Председатель КНР высоко оценил действия Орбана и его попытки продвинуться в урегулировании конфликта на Украине. По мнению Си Цзиньпина, всем сторонам выгодно добиться скорейшего прекращения огня.

Орбан в рамках «миссии мира» прилетел в Пекин 8 июля. Он проведет переговоры с главой государства и обсудит ряд вопросов. По данным МИД Китая, Орбан и Си обменяются мнениями по темам, представляющим интерес для обеих стран.