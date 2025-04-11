Торговая война между США и Китаем уронит цены на импортные товары в России

Цены на импортные товары в России могу упасть из-за торговых войн американского лидера Дональда Трампа с Китаем. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с Ura.ru .

По мнению эксперта, китайские производители начнут искать новые рынки сбыта, а российский — один из самых привлекательных.

«Первый шаг к падению цен уже произошел — юань девальвировали в интересах китайских экспортеров. Снижение курса валюты по отношению к рублю приведет и к падению стоимости китайских товаров», — сказал он.

Однако увеличение товаров из Китая усилит конкуренцию между компаниями. В России должны подумать о защите своей промышленности, потому что рост конкуренции почувствуют не только иностранные, но и отечественные предприятия.

Также Кашин объяснил, почему Трамп вводит большие пошлины против КНР.

«Цель долгосрочная — нужно совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника», — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что нынешний президент Америки начал этот процесс еще во время первого президентского срока. Действия привели к тому, что за шесть лет китайская доля в американском импорте снизилась с 21% до 13%. Сейчас глава государства намерен ускорить снижение.

Ранее американский предприниматель Илон Маск посмеялся на мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины. На картинке был изображен человек, отмеченный российским триколором. Он спокойно отдыхал на возвышенности и наблюдал за суетой людей с американскими, китайскими и европейскими флагами. Изображение подписали как «тарифные войны».