Си Цзиньпин позвал Путина в личную резиденцию «Чжуннаньхай»

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Владимира Путина и российских представителей в свою личную резиденцию «Чжуннаньхай» в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В резиденции лидеры продолжили переговоры за чаем. С российской стороны в беседе приняли участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя президентской администрации Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Российский лидер прибыл в китайскую столицу после саммита ШОС в Тяньцзине. Он добрался до города на машине Aurus. По словам журналиста Павла Зарубина, в номере автомобиля есть две восьмерки, которые считаются в КНР счастливыми числами и символами удачи.

В Доме народных собраний в Пекине Путин провел трехсторонние переговоры с китайским лидером и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.