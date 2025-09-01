Путин поедет в Пекин на автомобиле

Президент Владимир Путин будет добираться из Тяньцзина в Пекин на автомобиле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал «Интерфакс» .

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства отправится на авто в китайскую столицу по окончании рабочей программы в Тяньцзине.

«Можно и лететь, и на поезде. Решили на машине», — добавил Песков.

Ранее журналист Павел Зарубин рассказал, что восьмерки в номере автомобиля Путина Aurus являются символом удачи.

По его словам, в Китае это число считается счастливой приметой, приносящей процветание и богатство. Корреспондент уточнил, что в номере главы государства есть две восьмерки, сообщил RT.