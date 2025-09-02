Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
Российский лидер Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мероприятие началось в Доме народных собраний. Это уже седьмая подобная встреча политиков.
Как отметили в Кремле, сегодняшние трехсторонние переговоры пройдут после длительного перерыва. На них подведут итоги работы за три года и наметят планы на развитие сотрудничества.
Путин прибыл в Китай на четыре дня. Сегодня он еще примет участие в нескольких встречах. Также президент станет главным гостем на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания ВОВ.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства отправился в китайскую столицу на автомобиле из Тяньцзина, где проходил саммит ШОС.