Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии

В Пекине начались переговоры Путина с Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом

Российский лидер Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие началось в Доме народных собраний. Это уже седьмая подобная встреча политиков.

Как отметили в Кремле, сегодняшние трехсторонние переговоры пройдут после длительного перерыва. На них подведут итоги работы за три года и наметят планы на развитие сотрудничества.

Путин прибыл в Китай на четыре дня. Сегодня он еще примет участие в нескольких встречах. Также президент станет главным гостем на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания ВОВ.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства отправился в китайскую столицу на автомобиле из Тяньцзина, где проходил саммит ШОС.