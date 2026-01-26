Си Цзиньпин обвинил своего заместителя в передаче США ядерных секретов
Зампредседателя Центрального военного совета Китая генерала Чжан Юся обвинили в передаче США государственных тайн, связанных с ядерным оружием. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
Руководит органом сам глава государства Си Цзиньпин.
Предполагается, что показания против генерала дал бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь, арестованный неделей ранее. Кроме того, Чжан Юся обвиняют в покровительстве другим военным, в частности бывшему министру обороны Ли Шанфу, за взятки.
Под подозрение также попал начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли. Министерство обороны Китая в официальном заявлении обвинило военачальников в «серьезных нарушениях дисциплины», что обычно подразумевает коррупцию.
Прошлой осенью Си Цзиньпин уволил девятерых генералов, в том числе второго по должности в армии — Хэ Вэйдуна. По мнению той же газеты, таким образом лидер Китая хотел усилить борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах.