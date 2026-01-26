Си Цзиньпин обвинил своего заместителя в передаче США ядерных секретов

Зампредседателя Центрального военного совета Китая генерала Чжан Юся обвинили в передаче США государственных тайн, связанных с ядерным оружием. Об этом сообщила The Wall Street Journal .

Руководит органом сам глава государства Си Цзиньпин.

Предполагается, что показания против генерала дал бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь, арестованный неделей ранее. Кроме того, Чжан Юся обвиняют в покровительстве другим военным, в частности бывшему министру обороны Ли Шанфу, за взятки.

Под подозрение также попал начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли. Министерство обороны Китая в официальном заявлении обвинило военачальников в «серьезных нарушениях дисциплины», что обычно подразумевает коррупцию.

Прошлой осенью Си Цзиньпин уволил девятерых генералов, в том числе второго по должности в армии — Хэ Вэйдуна. По мнению той же газеты, таким образом лидер Китая хотел усилить борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах.