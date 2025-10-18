Си Цзиньпин отправил в отставку девять генералов

WSJ: в КНР для борьбы с коррупцией уволили 9 высокопоставленных военнослужащих

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках мер по борьбе с коррупцией и нелояльностью в армии отправил в отставку девять генералов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Представитель Минобороны Китая рассказал изданию, что лидер страны уволил одного из наиболее влиятельных высокопоставленных военных — генерала Хэ Вэйдуна. Причиной стали «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

«Китай уволил второго по значимости генерала и восемь других высокопоставленных военных командиров, поскольку лидер Си Цзиньпин усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах», — отметила газета.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином. Он написал в соцсети Thruth Social, что переговоры с китайским коллегой, запланированные на саммите АТЭС, утратили свою актуальность.

По словам Трампа, КНР рассылает странам по всему миру письма с предупреждением об ужесточении экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.