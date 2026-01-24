Китай начал расследование против двух высокопоставленных военных

Власти Китая начали расследование против заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли, обвинив их в нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

«Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона», — указано в заявлении ведомства.

Расследование против Чжан Юся и Лю Чжэньли решил начать ЦК КПК.

В официальных заявлениях термин «серьезное нарушение дисциплины» часто подразумевает подозрения в коррупции в отношении чиновника.

В 2024 году в Китае казнили чиновника-коррупционера. Ли Цзяньпина, который был секретарем рабочего комитета Компартии КНР в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото, приговорили к смертной казни за взяточничество и хищения. Обвинение доказало, что он использовал служебное положение и присвоил более 1,437 миллиарда юаней из бюджета компании, а также получил взятки на сумму в 577 миллионов юаней.