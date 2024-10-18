Си Цзиньпин и Моди подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Лидер Китая Си Цзиньпин поедет в Россию и примет участие в работе саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

В свою очередь, МИД Индии подтвердил, что в столицу Татарстана приедет премьер страны Нарендра Моди. Планируется, что он проведет несколько двусторонних встреч.

Саммит БРИКС в Казани, ставший 16-м по счету, состоится с 22 по 24 октября. На нем ожидают делегации из 32 стран, 24 из которых возглавят первые лица. Среди предполагаемых гостей встречи — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подавший заявку на вступление 2 сентября.

Сейчас в БРИКС входят 10 стран, но, по предположению МИД Белоруссии, на саммите подпишут документы о принятии в организацию еще 10.