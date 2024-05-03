Швеция сочла бесполезным международное расследование взрывов на «Северных потоках» | 360°

Мир 03 мая 2024, 11:35 Швеция сочла бесполезным международное расследование взрывов на «Северных потоках» МИД Швеции: международное расследование взрывов на «Северных потоках» бесполезно РИА «Новости»

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В Швеции не увидели необходимости в проведении международного расследования по факту взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это «ничего не даст», заявили РИА «Новости» в пресс-службе шведского МИД.

В ведомстве отметили, что шведские власти уже расследовали происшествие, руководствуясь «основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона». Кроме того, продолжаются другие национальные расследования.

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«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — отметили в министерстве.

К оперативному запуску международного расследования ранее призвал Китай. Германия тоже отнеслась к идее сдержанно, пояснив, что расследование уже ведет Генеральная прокуратура ФРГ. Впрочем, в стране уже полтора года дают этот стандартный ответ на вопросы о ситуации.