Китай призвал скорее запустить международное расследование на «Северном потоке» | 360°

26 апреля 2024, 19:52
Китай призвал скорее запустить международное расследование на «Северном потоке»
Гэн Шуан: КНР призывает к международному расследованию на «Северном потоке»
Китай выступает за скорый запуск международного расследования под эгидой ООН теракта на «Северном потоке». С заявлением о таком призыве выступил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза всемирной организации, сообщило РИА «Новости».
«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН», — указал Гэн Шуан.
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По словам дипломата, это необходимо, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали.
«Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании», — подчеркнул он.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ранее предупредил о том, что виновные в терактах на «Северном потоке» не смогут уйти от ответственности.
«Как бы виновные ни старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в распоряжении инструменты», — заверил он.
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