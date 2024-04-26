Китай призвал скорее запустить международное расследование на «Северном потоке» | 360°

Мир 26 апреля 2024, 19:52 Китай призвал скорее запустить международное расследование на «Северном потоке» Гэн Шуан: КНР призывает к международному расследованию на «Северном потоке» РИА «Новости»

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Китай выступает за скорый запуск международного расследования под эгидой ООН теракта на «Северном потоке». С заявлением о таком призыве выступил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза всемирной организации, сообщило РИА «Новости».

«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН», — указал Гэн Шуан.

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По словам дипломата, это необходимо, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали.

«Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании», — подчеркнул он.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ранее предупредил о том, что виновные в терактах на «Северном потоке» не смогут уйти от ответственности.

«Как бы виновные ни старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в распоряжении инструменты», — заверил он.