МИД Германии ушел от ответа на призыв к расследованию теракта на «Северном потоке» | 360°

27 апреля 2024, 19:01
МИД Германии ушел от ответа на призыв к расследованию теракта на «Северном потоке»
МИД ФРГ ушел от ответа на призыв КНР расследовать теракт на «Северном потоке»
Террористический акт на газопроводах «Северный поток» уже расследует Генеральная прокуратура Германии, ситуация не нуждается в дополнительных комментариях. Таким образом на запрос РИА «Новости» ответили в немецком МИД.
«Расследование по ситуации на „Северных потоках“ ведет федеральный генеральный прокурор», — заявили в ведомстве.
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Журналисты делали запрос к МИД в связи с призывом Китая провести расследование диверсии на инфраструктуре. Полученный ответ министерства стал стандартным за последние полтора года.
Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в пятницу на заседании Совета безопасности призвал к запуску работы международной комиссии по расследованию взрыва на «Северных потоках».
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркивал, что все причастные к теракту не уйдут от ответственности. По его словам, российская сторона задействует для этого инструменты.
Германия
Россия
Китай
Северный поток
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