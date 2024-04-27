МИД Германии ушел от ответа на призыв к расследованию теракта на «Северном потоке» | 360°

Мир 27 апреля 2024, 19:01 МИД Германии ушел от ответа на призыв к расследованию теракта на «Северном потоке» МИД ФРГ ушел от ответа на призыв КНР расследовать теракт на «Северном потоке» Unsplash

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Террористический акт на газопроводах «Северный поток» уже расследует Генеральная прокуратура Германии, ситуация не нуждается в дополнительных комментариях. Таким образом на запрос РИА «Новости» ответили в немецком МИД.

«Расследование по ситуации на „Северных потоках“ ведет федеральный генеральный прокурор», — заявили в ведомстве.

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Журналисты делали запрос к МИД в связи с призывом Китая провести расследование диверсии на инфраструктуре. Полученный ответ министерства стал стандартным за последние полтора года.

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в пятницу на заседании Совета безопасности призвал к запуску работы международной комиссии по расследованию взрыва на «Северных потоках».

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркивал, что все причастные к теракту не уйдут от ответственности. По его словам, российская сторона задействует для этого инструменты.