Швеция пригрозила запретить импорт российского газа

Швеция может запретить импорт СПГ из России при вето Венгрии на санкции ЕС

Швеция может запретить импорт сжиженного природного газа из России, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза. Такое заявление сделала шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш в интервью агентству Bloomberg .

«Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы действовать самостоятельно», — заявила министр.

Буш добавила, что страна рассматривает возможность найти способ введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ.

Не все страны Евросоюза могут позволить себе проявить самостоятельность, как это делает Венгрия. Поэтому позиция государства не нравится ЕС, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Венгрия высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». Страна «не поддалась давлению» европейских стран.