Песков объяснил давление Евросоюза на Венгрию

Песков: не все страны в ЕС позволяют себе самостоятельность, как Венгрия

Не все страны Евросоюза могут позволить себе проявить самостоятельность, как это делает Венгрия. Ее позиция не нравится ЕС, поэтому на страну постоянно давят, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Венгрия «очень внимательно относится» к своим интересам и анализирует все «обязывающие решения» в отношении стран-членов ЕС именно сквозь призму этих интересов.

«Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и [премьер-министр Венгрии] Орбан, и все руководство Венгрии подвергается не замаскированному ничем беспрецедентному давлению», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в системе отношений Евросоюза далеко не все страны могут позволить себе «известную степень самостоятельности».

Ранее Венгрия высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, страна «не поддалась давлению».