Венгрия высказалась против выделения Украине 6,5 миллиарда евро из «фонда мира»

Венгрия не поддержала выделение 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Заявление прозвучало в эфире украинского канала М1.

По словам министра, Германия, Литва, Польша и Ирландия оказали «огромное давление» на его страну по этому вопросу во время заседания глав МИД стран Евросоюза. Дошло даже до криков.

«Мы не поддались давлению», — отметил Сийярто после заседания.

Он добавил, что Венгрия также не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, поскольку они противоречат ее интересам в области энергетики.

Предприятия Венгрии продолжают подвергаться дискриминации на Украине, констатировал Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России «за нарушения прав человека».