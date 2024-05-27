Венгрия высказалась против выделения Украине 6,5 миллиарда евро из «фонда мира»

Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций ЕС

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Венгрия не поддержала выделение 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Заявление прозвучало в эфире украинского канала М1.

По словам министра, Германия, Литва, Польша и Ирландия оказали «огромное давление» на его страну по этому вопросу во время заседания глав МИД стран Евросоюза. Дошло даже до криков.

«Мы не поддались давлению», — отметил Сийярто после заседания.

Он добавил, что Венгрия также не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, поскольку они противоречат ее интересам в области энергетики.

Предприятия Венгрии продолжают подвергаться дискриминации на Украине, констатировал Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России «за нарушения прав человека».

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