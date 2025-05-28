В Швейцарии разрешили продать Германии десятки Leopard 1. На Украину танки не пустят

Германия сможет купить у Швейцарии 71 танк Leopard 1 A5. Техника принадлежит компании RUAG MRO, и власти страны не видят препятствий для сделки, сообщили в пресс-службе швейцарского правительства.

«Федеральный совет получил информацию, указывающую на то, что RUAG MRO имеет право продать 71 танк Leopard 1 A5 в Германию без получения специального разрешения», — привел выдержку из заявления «Интерфакс».

Сейчас танки хранятся в Италии, их покупателем значится немецкая компания, любую последующую передачу Leopard 1 Украине запретили.

Еще 25 танков, уточнили швейцарские власти, RUAG MRO сможет продать после закрытия спорных вопросов о том, кто является их собственником.

Запрет на продажу Leopard 1 в Германию ввели в июле 2023 года. В ФРГ планировали передать их на нужды ВСУ.

Страны Запада не прекратили вооружать ВСУ. Только Швеция с начала СВО передала Украине различные типы вооружения общей стоимостью 8,2 миллиарда долларов.