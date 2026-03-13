Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

Береговая охрана Швеции взяла под контроль еще одно судно Балтийском море по подозрению в отсутствии регистрации. Об этом сообщило агентство Reuters .

ЧП произошло у берегов южного города Треллеборг. Военные заподозрили, что шедший под коморским флагом 228-метровый танкер Sea Owl I якобы использовал поддельную принадлежность.

«Угроза окружающей среде и морской безопасности слишком высока. Поэтому появились основания для силового вмешательства в отношении судна», — сообщил заместитель начальника оперативного подразделения береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Агентство уточнило, что танкер ранее включили в санционные списки нескольких стран, в том числе Евросоюза.

До этого шведские пограничники задержали шедший под гвинейским флагом сухогруз Caffa. С 7 марта капитан судна находится под стражей в Мальме, из 11 членов экипажа 10 имели гражданство России.