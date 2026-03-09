Капитана-россиянина задержанного в Швеции судна Caffa арестовали

Арестованного в Швеции капитана судна Caffa заподозрили в подлоге документов

Капитана задержанного береговой охраной Швеции сухогруза Caffa арестовали по подозрению в подделке морских сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры страны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о гражданине России, который в ходе обыска судна предъявил, предположительно, поддельные документы.

Также арестованного заподозрили в нарушении законов о морском судоходстве и обеспечении безопасности судов.

Представитель прокуратуры Швеции Адриен Комбье-Хогг заявил, что в рамках предварительного расследования начались допросы подозреваемого капитана и других членов экипажа. Кроме того, сотрудники ведомства внимательно изучат все документы.

Окончательное решение о судьбе капитана сухогруза Caffа примет окружной суд города Лунд. Заседание пройдет в ближайший вторник, 10 марта.

О задержании судна Caffа береговой охраной Швеции стало известно в минувшую субботу, 7 марта. Сухогруз следовал под флагом Гвинеи из Касабланки в Санкт-Петербург через балтийские проливы и зашел в территориальные воды скандинавского королевства.

Посольство России в Стокгольме сообщило, что из 11 членов экипажа задержанного судна 10 имеют российское гражданство. Дипломаты пообещали соотечественникам всю необходимую консульскую помощь.