Швеция взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом

Шведская береговая охрана взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое подозревается в том, что является судном без гражданства», — процитировало агентство заявление береговой охраны.

Трекинг-сервис Marine Traffic сообщает, что Caffa — 96-метровое грузовое судно.

Береговая охрана Швеции расследует инцидент на предмет нарушения морского права.

