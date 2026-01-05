Швейцария заморозила активы Мадуро

Федеральный совет Швейцарии принял решение заморозить активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Об этом говорится в заявлении правительства.

«Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета — предотвратить перевод активов за границу», — указано в пресс-релизе.

Как отмечено в заявлении, заморозка активов не касается членов действующего правительства Венесуэлы и принята в качестве меры предосторожности.

Если в будущем судебные разбирательства покажут, что деньги имеют незаконное происхождение, Швейцария сделает все возможное, чтобы они пошли на пользу народу Венесуэлы. Заморозка средств связана с санкциями против Венесуэлы, которые ввели в 2018 году в соответствии с законом об эмбарго.

В пресс-релизе подчеркнули, что Швейцария призывает к снижению напряженности, сдержанности и соблюдению международного права. Особое внимание уделяется запрету на применение силы и принципу уважения территориальной целостности.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при захвате Мадуро и его жены американские спецслужбы убили многих членов их охраны, а также невинных граждан. Погибли 32 кубинца, защищавших Мадуро во время операции США.

Россиян призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу без острой необходимости.