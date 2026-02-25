Швейцария с опозданием на 4 месяца присоединилась к 19-му пакету санкций ЕС

Швейцария решила отказаться от импорта сжиженного природного газа из России, расширить список персональных санкций до 2,6 тысячи имен и снизить потолок цен на нефть, присоединившись к 19-му пакету санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Очередной пакет антироссийских санкций вступил в силу в октябре 2025 года. Швейцария присоединялась к нему постепенно — первые ограничения правительство ввело 12 декабря, дополнительные вступят в силу 26 февраля.

«Эти меры направлены на дальнейшее усиление давления на военно-промышленную базу России, а также на энергетический и финансовый секторы», — объявил кабмин.

Список персональных санкций расширился до 2600 физических и юридических лиц по аналогии с перечнем ЕС. Максимальная цена на российскую нефть, предназначенную для третьих стран, с 1 февраля задним числом снизилась с 47,6 до 44,1 доллара.

Федеральный совет Швейцарии запретил покупать в России ациклические углеводороды, иметь доли в компаниях и создавать совместные предприятия в специальных экономических, инновационных или преференциальных зонах, где, помимо прочего, производится продукция военного назначения, оказывать некоторые услуги в области передовых технологий, искусственного интеллекта, туризма и криптовалют.

С 25 апреля вступит в силу полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа. Для компаний, которые уже заключили долгосрочные контракты, правительство ввело переходный период до конца года.

Ранее ЕС начал согласование 20-го пакета антироссийских санкций. Мнения стран разделились, против ограничений выступила Венгрия.