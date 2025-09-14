Европа пошла ва-банк. Что войдет в новый пакет санкций против России?

Евросоюз, который готовит 19-й по счету санкционный пакет, начал переговоры с президентом США Дональдом Трампом о его присоединении к новым рестрикциям против России. Стороны пока не пришли к согласию и договорились продолжить диалог на следующей неделе. Что готовят европейцы, какие требования им предъявил Трамп и войдут ли в список ограничения на шенгенские визы, узнал 360.ru.

Что войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз нацелился ввести ограничения на покупающие российскую нефть частные перерабатывающие заводы Китая. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Собеседники пояснили, что речь идет только о предприятиях, которые получают сырье с танкеров теневого флота, уже включенных в черные списки. Кроме того, санкции грозят и фирмам-прокладкам, созданным для поставки товаров двойного назначения в Россию, и официальным организациям, которые помогают в обходе уже действующих рестрикций. Агентство Bloomberg добавило, что в новый санкционный пакет войдут не менее шести российских банков, которые еще могут проводить межгосударственные транзакции. По всей вероятности, речь идет о региональных коммерческих структурах.

Кроме того, Евросоюз присматривается к российским платежным системам, включая банковские карты и криптобиржи. Главным нововведением нового санкционного пакета станут вторичные санкции против Казахстана, чьи предприятия продолжают поставку станков для российских оборонно-промышленных предприятий, а также против банков двух стран Центральной Азии, через которые получают деньги российские экспортеры.

Первые шаги европейцы в эту сторону сделали после переговоров с Трампом в конце августа, когда он выступил с жесткой критикой ЕС, продолжающего покупать российскую нефть.

Какие условия поставил Трамп Евросоюзу для присоединения к санкциям?

Администрация США настаивает, что новый санкционный пакет Евросоюза должен стать жестче. Свои требования американцы пока представили только партнерам по G7. Главные среди них — введение пошлин от 50 до 100% на товары из Индии и Китая как главных покупателей российской нефти, а также конфискация замороженных российских активов из европейских депозитариев. Крупнейшие страны ЕС выступали против конфискации, объясняя, что это подорвет доверие ко всей финансовой системе блока. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла инициативу использовать основное тело активов в качестве резерва для получения новых кредитов для Украины.

Сейчас депозитарии покрывают предоставленный киевскому режиму заем только за счет процентов от доходов, которые приносят лежащие без движения резервы. В прошлом году сумма составила 6,9 миллиарда евро. Еще одним требованием президента США стал полный отказ Евросоюза от покупки российских нефти и газа. По данным газеты The Financial Times, этот вопрос европейские чиновники обсуждали в начале недели, рассчитывая убедить Белый дом усилить санкции против российского топливно-энергетического комплекса, а отказ от покупок перенести на 2027 год. Для давления на Венгрию и Словакию, получающих российскую нефть по трубопроводу «Дружба», европейцы предложили Соединенным Штатам стать единственным поставщиком сжиженного природного газа.

Что будет с шенгенскими визами для россиян?

Меры по ужесточению выдачи виз для россиян странами Евросоюза готовятся, но в новый санкционный пакет не войдут, сообщил представитель Европейской комиссии изданию Politico. Решение по ним страны принимают самостоятельно. Это привело к сильному перекосу: пока Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония не пускают к себе туристов из России, Венгрия, Франция, Италия и Испания предоставляют въездные документы без особых требований.

По словам представителя Еврокомиссии, новый проект предусматривает не полный запрет, а установку жестких критериев для российских туристов, въезжающих в страны блока. По сути, речь идет о единых правилах для всех государств ЕС, которые вступят в силу в конце 2025 года. О том, могут ли в новый санкционный пакет попасть визовые ограничения для российских дипломатов, собеседник издания не уточнил.

России грозит финансовая блокада?

Страны Центральной Азии, включая Казахстан, ограничатся «жалобным блеянием» в адрес Евросоюза за вторичные санкции. Такую картину Россия наблюдала после начала специальной военной операции, напомнил 360.ru экономист Василий Колташов. Казахстанские власти после окрика британского депутата о возможных ограничениях, обратил он внимание, моментально объявили, что рестрикции против России не признают, но станут соблюдать.

После этого выдавили «Росатом», российский капитал с биржи, а общий уровень взаимной торговли, взлетевший после 2022 года, начал сокращаться. Василий Колташов экономист

Собеседник 360.ru подчеркнул, что транзакции через банки стран Центральной Азии не единственный способ расчетов для российских экспортеров. Есть китайские банки, где правительство контролирует ситуацию, несмотря на то что несколько южных кредитных организаций подпали под санкции, криптобиржи, которые Евросоюз может ограничить только на своей территории, но не в других странах. «Поэтому никакая финансовая блокада России не грозит», — пояснил Колташов. Эксперт подчеркнул, что европейские санкции против банковского сектора только подтолкнут страны на разработку новых механизмов расчетов через ШОС или БРИКС.

Зачем США потребовали от ЕС пошлин против Китая и Индии

Требование Трампа к Евросоюзу ввести пошлины на товары из Индии и Китая стало доказательством его поражения в развернутой торговой войне. Ни одна крупная страна после решения американцев не попросила пощады, а напротив, укрепила свои отношения. «Американцы заинтересованы, чтобы эту грязную работу взял на себя Евросоюз. Он прекратил торговлю с Россией, нанеся ущерб промышленности, а значит, с Индией и Китаем может поступить так же. Постепенно, но вполне может это сделать», — заявил Колташов. Экономист пояснил, что США рассматривают ЕС в качестве расходного материала в своей торговой войне. Они считают, что Старый Свет обладает большими запасами, которые можно потратить.

При этом сами американцы полностью торговлю с Китаем не ограничивают. Огромные взаимные пошлины страны временно заморозили, потому что США понимают, что без китайских товаров промышленность обойтись не может.

По прогнозу Колташова, такая политика может привести к тому, что в мире сформируется отдельный рынок дружественных стран, куда не пустят ни европейцев, ни американцев за то, что они ведут себя агрессивно и глупо, не просчитывая дальнейшие ходы.

Это вообще характерно для политики Трампа, который думает, что играет в покер, а весь мир давно перешел на шахматы. Особенно в области экономики. Василий Колташов

Экономист подчеркнул, что, если Евросоюз согласится на требования Трампа и введет пошлины на товары из Китая и Индии, это приведет сдерживанию цен на нефть и топливо на низком уровне, а также на другие товары. «Это нам, конечно, не очень выгодно, но это реальность, которая дает возможность развивать собственную обрабатывающую промышленность и расти за счет ресурсов внутреннего рынка», — пояснил Колташов. Больше всего, по его словам, подобные меры скажутся на всей мировой экономике, которая в этом году существенно замедлилась благодаря торговым войнам Трампа. Колташов отметил, что если американский лидер хотел войти в историю, то это у него уже получилось.

Трамп приструнил «европейских ястребов» и пошел на выход

Вся риторика Трампа в адрес ЕС связана с попыткой вскрыть блеф «европейских ястребов», потребовавших усилить санкционное давление на Россию. При этом сами они не готовы ни каким серьезным ограничениям, заявил в комментарии 360.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что считает требования Трампа вполне справедливыми: если Евросоюз просит у США вступить в противостояние с Россией, то пусть покажет пример тарифами против Индии и Китая.

Конечно, европейцы на это не пойдут, потому что эти страны — одновременно и их торговые партнеры. Баланс товарооборота с Китаем составляет примерно 800 миллиардов долларов в год, с Индией — 120 миллиардов. Рушить введением тарифов собственную экономику европейцы не станут. Малек Дудаков политолог

При этом введения санкций против отдельных китайских или индийских компаний по переработке нефти политолог не исключил. Он напомнил, что ЕС уже вводил ограничения в прошлом году. «Для Трампа это изящный повод выйти из всей повестки и переложить ответственность на европейцев», — пояснил Дудаков.

Политолог также усомнился в том, что ЕС окончательно откажется от покупки российских энергоносителей, потому что они существенно дешевле. «Сейчас они ставят такие дедлайны, что, когда они пройдут, Трампа на посту президента не будет, а конфликт на Украине, возможно, завершится, поэтому сам вопрос потеряет свою актуальность», — добавил эксперт. Он напомнил, что Евросоюз закупает огромные объемы нефтепродуктов из Индии, которые страна производит из поступающей из России нефти. Потому по этому вопросу никаких подвижек тоже не произойдет. И даже если ЕС формально объявит об отказе от поставок российских энергоносителей, они попадут к нему окольными путями.