В ЕС вернутся к согласованию 20 пакета санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза в пятницу, после перерыва, продолжат согласование 20 пакета санкций против России. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

Он уточнил, что обсуждение нового пакета ограничений в Евросоюзе не завершили, а приостановили лишь на время.

«Работа продолжается, послы после перерыва соберутся снова», — сказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России, которые вводились из-за ситуации на Украине. В Кремле назвали такое решение автоматическим и заявили о том, что окончательное будет принято по результатам переговоров.