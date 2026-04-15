Швейцария предложила принять переговоры США и Ирана

Швейцария готова принять переговоры между США и Ираном когда угодно, если такой запрос поступит. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Мелани Гугельманн.

Она добавила, что страна поддерживает контакты со всеми вовлеченными в конфликт сторонами и поддержит любую дипломатическую инициативу.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Швейцария приостановила поставки вооружений в США и другие страны, участвующие в конфликте с Ираном. Руководство страны приняло такое решение, исходя из принципа нейтральности.

Также страна не разрешила американским самолетам-разведчикам пролететь над своей территорией. Правительство подчеркнуло, что для сторон военных конфликтов разрешает только медицинский и гуманитарный транзит.