Швейцария отклонила запросы США на пролет двух самолетов-разведчиков

Швейцария отклонила запрос о пролете двух американских самолетов-разведчиков над своей территорией. Об этом сообщили на портале правительства страны.

Федеральный совет Швейцарии вынес решение по нескольким запросам на пролет через свое воздушное пространство для военной авиации США. Две заявки были отклонены из-за закона о нейтралитете, по которому для сторон конфликта разрешен только медицинский и гуманитарный транзит, включая перевозку раненых.

«Федеральный совет рассмотрел сегодня различные запросы на перелет и вынес следующее решение. Отклонение двух запросов на облет на 15 марта 2026 года: два разведывательных самолета», — говорится в заявлении.

В совете вынести положительное решение только по запросу на технический пролет 17 марта и двум заявкам на облет транспортных самолетов, запланированных на 15 марта. Кроме того, Федеральный совет установил критерии для будущих запросов, отметив, что будут утверждены заявки, не связанные с ближневосточным конфликтом.

Ранее Польша и Литва подняли в воздух самолеты-разведчики, отреагировав на внезапную проверку в белорусских ВВС и войсках противовоздушной обороны.