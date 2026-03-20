Швейцария прекратила поставлять оружие в США

Швейцария приостановила поставки вооружения в Соединенные Штаты на время их конфликта с Ираном. Решение об этом власти приняли на основании приверженности принципам нейтральности, сообщил телеканал Al Jazeera .

Запрет на экспорт оружия и военной техники действует на все страны, участвующие в конфликте с Ираном. Поставки возобновят после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

«В настоящее время экспорт военной техники в США не может быть разрешен», — отметил телеканал.

Ранее КСИР впервые выпустил управляемую ракету Nasrallah — улучшенный и управляемый вариант ракеты «Гадр». Иранская армия ударила по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ашдоде, а также по американским военным базам.

Журнал Military Watch не исключил, что новые снаряды могут серьезно повлиять на баланс сил в регионе. Дополнительных данных о ракетах Nasrallah Иран не публиковал.