Швейцария пообещала добиваться участия России в мирной конференции

России следует участвовать в мирной конференции по Украине. Швейцария продолжит работать над этим вопросом, сообщил РБК специалист пресс-службы МИД Йонас Монтани.

«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — сказал он.

Монтани напомнил, что Швейцария с самого начала настаивала на участии России в обсуждении. Он обратил внимание на то, что в июле на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Иньяцио Кассис встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Первый мирный саммит по Украине прошел 15 и 16 июня в Бюргенштоке. Россию не допустили к участию, хотя организаторы контактировали с ней при подготовке мероприятия. Российский МИД заявлял о провале съезда — количество его участников сократилось вдвое, а 14 делегаций отказались подписать итоговый меморандум, сообщили «Известия».