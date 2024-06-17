МИД России констатировал провал «саммита мира» в Швейцарии

Прошедший по инициативе Украины «саммит мира» в Швейцарии обернулся полным фиаско. Об этом свидетельствуют сократившееся почти в два раза число участников из заявленных изначально и отказ 14 делегаций подписать итоговый протокол встречи. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Его полный текст опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства .

Дипломат подчеркнула, что все попытки президента Украины Владимира Зеленского и поддерживающих его стран Запада привлечь на конференцию государства Глобального Юга полностью провалились. Они не поддались ни на уговоры, ни на откровенный шантаж.

По словам Захаровой, такой провал встречи оказался полностью предсказуем, потому что ни о каком мирном урегулировании конфликта участники саммита даже не думали. Свою задачу они увидели в дальнейшей эскалации и расширении поля боевых действий для реализации своей несбыточной мечты о поражении России.

Представитель МИД добавила, что еще одним подтверждением провала встречи в Швейцарии стало отсутствие полной поддержки итоговой декларации. Если сначала число отказавшихся поставить подпись под коммюнике составляло 12 делегаций, то потом их число выросло до 14.

Захарова подчеркнула, что Украине и странам Запада необходимо отказаться от попыток ввести мировую общественность в заблуждение и признать: альтернативы мирному плану президента России Владимира Путина нет. Дипломат добавила, что процесс урегулирования боевых действий нужно начать как можно раньше, иначе условия для переговоров изменятся к худшему.

На минувшей неделе Путин в ходе выступления в МИД объявил о готовности начать мирные переговоры с Украиной при условии отвода ВСУ за административные границы республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства добавил, что диалог начнется после сохранения Украиной внеблокового статуса и отказа от разработки и размещения ядерного оружия.