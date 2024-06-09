«Мирная конференция», которая пройдет в на следующей неделе в Бюргенштоке по Украине, не даст никаких результатов. Об этом написал швейцарский новостной портал Watson .

«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет. Это противоречит надеждам [президента Украины] Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе этого года», — сказано в статье.

Журналисты издания отметили, что Украина сталкивается с серьезными трудностями на поле боя, поэтому Зеленскому нужны хотя бы дипломатические успехи. Но надежд на то, что они будут, уже не осталось. По словам авторов статьи, мероприятие не даст каких-то значимых результатов — «гора родит мышь».

Ранее ведущая швейцарская газета Temps написала, что конференция по Украине обернется «полным фиаско». По мнению журналистов, это произошло из-за того, что Швейцария пошла на поводу у Украины в ущерб собственной политике. Авторы статьи добавили, что в мирной конференции нет смысла, если в ней не участвуют обе стороны конфликта.