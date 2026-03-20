Швейцария исключила семь человек из списка антироссийских санкций

Правительство Швейцарии убрало из санкционного списка семь человек. Личности этих людей не раскрываются. Это следует из заявления Госсекретариата экономики Швейцарии, входящего в структуру Минэкономики. Информацию об изменении в списке сообщил ТАСС .

«[Из списка] были исключены семь физических лиц. Эти меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00 (21 марта 01:00 по московскому времени)», — указали в тексте.

Швейцария, придерживаясь принципов нейтральности, отказалась поставлять вооружение США на время их конфликта с Ираном. Запрет на экспорт оружия и военной техники действует на все страны, участвующие в конфликте на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Швейцария отклонила запрос о пролете двух американских самолетов-разведчиков над своей территорией. Закон о нейтралитете разрешает только медицинский и гуманитарный транзит, включая перевозку раненых.