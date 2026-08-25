В Швейцарии признали отсутствие оснований для конфискации активов России

У Швейцарии нет юридических оснований для конфискации заблокированных российских активов, как принадлежащих Центробанку, так и частных. Об этом РИА «Новости» сообщили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике.

«В настоящее время в Швейцарии отсутствуют основания для конфискации активов, полученных законным путем, или активов Центробанка России», — подчеркнул представитель SECO Фабиан Майенфиш.

Ранее в SECO сообщили, что объем заблокированных в Швейцарии финансовых активов частных лиц за год вырос на 1,1 миллиарда швейцарских франков. В 2025 году их общая сумма составляла 7,4 миллиарда франков, а в 2026 году еще выросла до 8,5 миллиарда.

Часть средств Банка России, по оценке отечественного регулятора, находится в европейском депозитарии Euroclear. Ее общий объем оценивается в порядка 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды.