Швейцария анонсировала новый саммит по Украине за пределами Европы

Второй мирный саммит по Украине пройдет не в Европе. Россию пригласят присоединиться в том или ином формате, заявил радиостанции SRF руководитель департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

Чиновник заявил, что саммит стал отправной точкой по урегулированию ситуации на Украине. Швейцария, по его словам, предоставила платформу для обсуждения. Глава департамента признался, что организаторы допускали — участники не смогут согласовать единое коммюнике, и по окончании придется опубликовать лишь краткое изложение дискуссий.

Отказ Китая от участия в саммите Люхингер назвал провалом. Он заявил, что Швейцария продолжит поддерживать диалог с китайскими и российскими партнерами. По его словам, новый саммит пройдет за пределами Европы и Запада.

«Конечно, у Швейцарии есть отношения с Россией. Мы создали основу для того, чтобы начать этот процесс уже сейчас. Совершенно очевидно, что Россию необходимо каким-то образом интегрировать», — сказал он.

Не только российские, но и швейцарские политики назвали прошедший 15 и 16 июня саммит в Бюргенштоке безрезультатным. Бывший замминистра иностранных дел Жорж Мартен заявила, что без участия России встреча не имела смысла.