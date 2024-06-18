В Швейцарии указали на бесполезность конференции по Украине

Экс-замглавы МИД Швейцарии Мартен: на конференции по Украине не говорили о мире

Конференция по Украине, которая прошла с 15 по 16 июня в Швейцарии, была бесполезной. На ней не заводилось речи о мире, заявил бывший замглавы МИД конфедерации Жорж Мартен в интервью газете Blick .

«О „мирной конференции“ никогда не было и речи. В лучшем случае — „конференция по украинскому мирному предложению“. Но даже это ложь!» — сказал он.

По слова экс-дипломата, конференция не имела смысла, так как на ней не было России. Мартен выразил уверенность, что Украина специально поставила Швейцарию в «неудобное положение», ведь изначально эту встречу не рассматривали как способ поиска мирного урегулирования.

Кроме того, смысла мероприятию не добавило даже приглашение членов БРИКС, ведь делегации в большинстве случае представляли министры иностранных дел.

Ранее депутат немецкого парламента Штеффен Котре заявил, что конференция по украинскому вопросу в Швейцарии провалилась, ведь на нее не пригласили Россию.