Шведский суд отказался депортировать мигранта за недостаточно долгое изнасилование

Суд разрешил остаться в Швеции эритрейскому мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Шведский судья постановил, что депортации не будет из-за длительности инцидента: по его мнению, насилие длилось недостаточно долго для столь жестких мер.

Новость возмутила сына американского президента Дональда Трампа — младшего. Комментируя ее в соцсети, он призвал Европу очнуться.

«Что происходит в этом мире? Очнитесь, люди. Мы своими сигналами ведем себя к самоуничтожению», — написал он.

Ранее стало известно, что в Британии 33-летний мигрант из Нигерии два месяца притворялся женщиной, работая медсестрой в отделении неотложной помощи.