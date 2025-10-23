В Британии мигрант два месяца работал медсестрой под именем подруги

В британском городе Честер 33-летний мужчина из Нигерии Люциус Нджоку два месяца притворялся женщиной, работая медсестрой в отделении неотложной помощи. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Мигрант позаимствовал удостоверение личности своей подруги, чтобы устроиться работать медсестрой вместо некой Джойс Джордж. Нигериец где-то нашел форму Национальной службы здравоохранения Великобритании, на которую прикрепил бейдж с именем подруги.

Нджоку ухаживал за тяжелобольными пациентами с февраля по апрель. Все это время ни коллеги, ни пациенты не заподозрили его в обмане. Кроме того, он проявил себя как квалифицированный и ответственный работник.

Но позже один из пациентов его разоблачил и пожаловался в администрацию больницы. Полиция обыскала его дом, а в изъятых телефонах Джордж и Нджоку нашла переписку, где они обсуждали, кто в какую смену будет работать.

В итоге суд приговорил нигерийца к 16 неделям тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, а также к 80 часам неоплачиваемых работ. Его подруге, сбежавшей в Нигерию, предъявили обвинения в мошенничестве и выдали ордер на ее арест.

Ранее в Италии женщина девять месяцев притворялась беременной, чтобы украсть чужого младенца из роддома.