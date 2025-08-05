Шутник на крыше. Трамп забрался на Белый дом и заявил, что ищет место для размещения ракет

Трамп с крыши Белого дома пошутил, что ищет место для размещения ядерных ракет

Президент США Дональд Трамп, стоя на крыше зала для брифингов Белого дома, пошутил, что ищет место для установки ядерных ракет на территории комплекса. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Как оказалось, глава государства осмотрел строительные работы в своей вашингтонской резиденции. Американский лидер провел около 20 минут на крыше в сопровождении охраны и помощников.

Пресс-служба администрации США сообщила, что Трамп осматривал с крыши Белого дома место будущего бального зала. Этот дорогостоящий проект, оцениваемый в 200 миллионов долларов, официально анонсировали на прошлой неделе. Недавно в Розовом саду завершили укладку плитки между цветочными клумбами.

Ранее Трамп пообещал больше не принимать участие в президентских выборах. Также американский лидер рассказал, что не имеет никакого отношения к расследованию обвинений, связанных с якобы вмешательством России в выборную кампанию 2016 года.