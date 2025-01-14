Шутка Захаровой о «наследившем в истории» Байдене насмешила китайцев
Baijiahao: США не дали ответа на шутку Захаровой о «наследившем» Байдене
Саркастический комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о новых санкциях США против отечественных нефтяных компаний оценили пользователи китайской платформы Baijiahao. Об этом сообщило издание АБН 24, собравшее комментарии.
Китайские пользователи отметили, что российский дипломат красиво поставила американцев на место, не оставив им даже шанса для ответа.
«США объявили о новом раунде санкций против России, Захарова в ответ не удержалась от шуток про Байдена», — написали авторы.
Они добавили, что представитель МИД России своими комментариями неоднократно ставило западных политиков в неудобное положение, указывая на их двойные стандарты.
Комментируя санкции уходящего президента США официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден не смог оставить след в истории, но у него получилось «только наследить».
Но введенные США санкции уже дали негативный эффект китайский порт Донцзякоу в провинции Шаньдун отказался принимать три российских танкера, доставившие более двух миллионов баррелей нефти.
Под новые блокирующие ограничения кроме перевозящих энергоносители судов также попали структуры «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», а также компаний, отвечающих за разработку новых шельфов и морских проектов.