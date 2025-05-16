Шутка про третий трон Кремля заставила премьера Малайзии объясняться с женой

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим признался, что опасался реакции супруги на его шутливый ответ президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал во время лекции в МГИМО, его слова привело РИА «Новости» .

Переговоры лидеров состоялись 13 мая в Москве. Во время встречи президент России загадал гостю загадку о том, для кого предназначен третий трон в Андреевском зале Кремля. Ибрагим предположил, что он предназначен для второй жены царя. Путин назвал этот ответ «по-настоящему мусульманским».

«Когда мы шли на пресс-конференцию, Владимир Путин тихо спросил, может ли он рассказать эту историю. Он рассказал ее, и она стала „вирусной“. Мне пришлось отреагировать, потому что моя жена увидит это — и я попаду в неприятности», — добавил он.

Чтобы избежать этого, Ибрагим подчеркнул, что, хотя многоженство разрешено в исламе, многие и, в частности, он сам придерживаются моногамии.

«Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — заявил премьер.

Он также поделился, что Путин признался ему, что редко шутит публично.

«Я, конечно, очень рад, что у нас сложились очень продуктивные и доверительные отношения, что мы можем быть настоящими большими друзьями», — подвел итог Ибрагим.

Он также выразил надежду, что Россию и Малайзию ждет хорошее будущее и пообещал поделиться хорошими новостями со своими коллегами в АСЕАН.