В Молдавии наказали священника за поездку в Россию

Молдавские власти выписали крупный штраф настоятелю Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе. Николай Флоринский заявил в беседе с «Известиями» , что его наказали за поездку в Россию.

Сумма взыскания составила две тысячи евро. Сам факт штрафа вызвал резкую критику со стороны духовенства. Конфликт, отметил Флоринский, еще больше обострил отношения между властью Молдавии и православной церковью в этой республике.

Как объяснил Флоринский, в 2024 году патриарх Кирилл пригласил его и других священников из Молдавии в паломничество по святым местам в России. Теперь же участникам мероприятия пришли штрафы.

По словам священнослужителя, власти Молдавии наказали всех, кто ездил в Москву в октябре прошлого года. Настоятель подчеркнул, что за 35 лет существования храма отношения с государством никогда не были столь напряженными.

Свято-Георгиевская церковь, добавил Флоренский, остается важным центром для русскоязычных прихожан и людей разных национальностей. Действия властей Молдавии вызвали обеспокоенность в церковной среде, указав на углубляющийся разрыв с государством.

Накануне Молдавия уже во второй раз не выпустила в Израиль за Благодатным огнем архиепископа Маркелла.