Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль

Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета», — сказал сам иерарх.

Архиепископа уже второй раз «беспричинно не выпустили» из страны. Он пожалел сотрудников полиции, которых, по его словам, используют как пластилин. Иерарх назвал их «орудием в руках пришедших к власти людей».

Архиепископ Маркелл отметил, что Благодатный огонь в Молдавию привезет другая группа священников.

В конце марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства в Кишиневе персонами нон грата. В качестве причины назвали деятельность, которая якобы не соответствует их дипломатическому статусу.