Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета», — сказал сам иерарх.
Архиепископа уже второй раз «беспричинно не выпустили» из страны. Он пожалел сотрудников полиции, которых, по его словам, используют как пластилин. Иерарх назвал их «орудием в руках пришедших к власти людей».
Архиепископ Маркелл отметил, что Благодатный огонь в Молдавию привезет другая группа священников.
В конце марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства в Кишиневе персонами нон грата. В качестве причины назвали деятельность, которая якобы не соответствует их дипломатическому статусу.