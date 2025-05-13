«Штаты опоздали к началу игры». В США признали мощь российских ракет

19FortyFive: США отстали от России и Китая в разработке гиперзвуковых ракет

Несмотря на то, что американцы продолжают работы в разработке гиперзвукового оружия, законодатели и эксперты признают их отставание от России и Китая в этих вопросах. К такому выводу после изучения последних данных пришли аналитики американского издания 19FortyFive .

«Несмотря на то, что Соединенные Штаты опоздали к началу игры, в 2025 году они продолжают продвигаться вперед», — отметили в издании.

Авторы материала привели сравнительный анализ гиперзвуковых систем.

«Российская ракета „Циркон“ развивает скорость до девяти махов, являясь самой быстрой в мире», — отмечают авторы.

По их данным, ее первые испытания проводились с фрегата «Адмирал Горшков».

Эксперты особо подчеркнули многофункциональность «Циркона»: созданная как противокорабельное оружие, ракета теперь эффективна и против наземных целей. Также специалисты высоко оценили баллистическую ракету «Кинжал» со скоростью свыше 10 махов, что составляет примерно 12 200 километров в час.

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Ее уже устанавливают на фрегаты проекта 22350, подлодки «Ясень-М» и модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов». В дальнейшем новые корветы и фрегаты также получат эти ракеты.